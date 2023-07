Audio-visual producers summit, premio «Maximo»: il riconoscimento ai maggiori protagonisti del mondo dell'audiovisivo italiano

Serata di premi presso l’Hotel Savoia Excelsior Palace di Trieste, la prestigiosa cerimonia di chiusura dell’Audiovisual Producers Summit, la tre giorni dedicata ai top players dell’industria audiovisiva, fortemente voluta dal Sottosegretario di Stato al Ministero della Cultura Lucia Borgonzoni e realizzata da Cinecittà per la DGCA del MiC in associazione con APA.

Nella serata di venerdì 21 luglio, si è tenuta la consegna dei Premi MAXIMO, importante riconoscimento ai maggiori protagonisti del settore che APA, l’Associazione Produttori Audiovisivi ha assegnato per diversi anni nell’ambito del Roma Fiction Fest. In virtù della forte crescita che il settore sta vivendo e di come abbia saputo affrontare in modo straordinario le sfide inaspettate e complesse che lo hanno travolto negli ultimi anni, l’Associazione - già dalla prima edizione dell’AVPSummit, che si è tenuta a Matera nel 2021 - ha ritenuto doveroso tornare a premiare e a promuovere l’eccellenza italiana. Dopo aver selezionato una rosa di titoli italiani di serie e di film prodotti per la TV e per le piattaforme digitali dal 1° gennaio 2022 al 30 aprile 2023, l’Organizzazione del Summit ha decretato i vincitori delle 7 categorie in concorso (Miglior produttore; Miglior serie; Miglior film; Miglior attore; Miglior attrice; Miglior creatore; Miglior regia) e del Maximo Excellence Friuli Venezia Giulia. Il Premio MAXIMO al Miglior produttore a ROBERTO SESSA, CEO di Picomedia, per la serie “Mare Fuori” (prodotta da Picomedia e Rai Fiction).

A consegnare il premio, l’attrice Lucrezia Guidone.

Ad aggiudicarsi il Premio MAXIMO come Miglior serie “LA LEGGE DI LIDIA POET”, prodotta da Groenlandia e diretta da Matteo Rovere e Letizia Lamartire. A ritirare la statuetta consegnata dal Presidente di APA Service Marco Follini sarà Matteo Rovere, CEO e produttore di Groenlandia.

Ha vinto il Premio MAXIMO come Miglior Film “ERA ORA”, prodotto da Bim Produzione, Palomar e Vision Distribution e diretto dal regista Alessandro Aronadio. Il Sottosegretario di Stato alla Cultura Lucia Borgonzoni salirà sul palco per consegnare la statuetta a Nicola Serra, Co-CEO e produttore Palomar e Riccardo Russo, CEO e Managing Director di Bim Produzione.

I Premi della categoria Miglior Attrice e Miglior Attore vanno rispettivamente a ELENA SOFIA RICCI (per la serie “I fiori sopra l’inferno – I casi di Teresa Battaglia”, co-prodotta da Publispei e Rai Fiction) e a PIER PAOLO SPOLLON (le serie Rai “Doc” e “Che Dio Ci Aiuti”, prodotte da Lux Vide). A ritirare il premio insieme a Elena Sofia Ricci, sarà la produttrice Verdiana Bixio, Presidente di Publispei, mentre consegnerà l’ambito premio al miglior attore il Presidente di Cinecittà e di APA Chiara Sbarigia.

Il Premio MAXIMO come Miglior regia verrà assegnato ex aequo a STEFANO LODOVICHI per la serie “Christian” (una produzione Sky e LuckyRed in partecipazione con Newen Connect) e a ELISA AMORUSO e JULIAN JARROLD per la serie Disney+ “The Good Mothers”, prodotta da Wildside e House Productions. A consegnare il prestigioso riconoscimento il produttore e fondatore della Lucky Red Andrea Occhipinti.

Nuovo ex aequo per il Premio MAXIMO come Miglior Creatore, che è stato vinto da ANDREA DI STEFANO (per la serie “Bang Bang Baby”, una produzione Amazon original, prodotta da The Apartment e Wildside, entrambe società del gruppo Fremantle) e ELENA BUCACCIO (per “Buongiorno, mamma!”, una serie Mediaset prodotta da Lux Vide)

. Il MAXIMO Excellence Friuli-Venezia Giulia, infine, andrà a MAURIZIO TINI, Ceo di FastFilm, e produttore della celebre serie “La Porta Rossa”, una coproduzione Rai Fiction - Garbo Produzioni. Consegnerà il Premio il Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga.

Tony Vinciquerra: «Abbiamo un accordo con Eagle Pictures per produrre sei film in lingua italiana»

«I film in una lingua locale sono più difficili da internazionalizzare” così il Presidente e Amministratore Delegato di Sony Pictures Entertainment, Tony Vinciquerra, protagonista dell’Audiovisual Producers Summit, in corso a Trieste, in conversazione con Tarak Ben Ammar, Owner di Eagle Pictures Entertainment. “Siamo i numeri uno in Spagna e Germania con un certo successo - ha continuato Vinciquerra - in India ancora non produciamo, ma ci arriveremo.

In Italia abbiamo un accordo con Eagle Pictures per produrre insieme sei film in lingua italiana».

Tax Credit

«Il tax credit ha incentivato la produzione audiovisiva in Italia” dichiara durante il panel Tarak Ben Ammar. “Anche perché l’Italia è il set più bello al mondo per ambientare un film. Non si possono trovare location migliori in cui girare, qui c’è ogni tipo di paesaggio: le coste, le grandi città, le montagne. Inoltre, il tax credit è più vantaggioso rispetto ad altri Paesi europei e le maestranze sono le migliori nel mondo. Con Eagle Abbiamo annunciato la realizzazione di nuovi studios a Roma con un investimento di circa 50 milioni : sono convinto che numerose produzioni internazionali saranno ancora più attratte per la realizzazione di opere in un’ottica di scambio vicendevole tral'Italia e il mondo di opere, idee e maestranze».

Su questo interviene anche Tony Vinciquerra: «Certamente sono fondi più che necessari. Costa così tanto produrre un film, Ma senza incentivi non si può produrre e non si possono fare profitti.” E aggiunge " Il fattore decisivo nelle opere audiovisive sono le persone che lavorano dietro le quinte. Senza di loro non è possibile pensare, sviluppare e portare a termine una produzione locale. C’è una grande domanda di personale qualificato e credo che noi tutti addetti ai lavori siamo sempre alla ricerca di nuovi talenti».

Lo sciopero a Hollywood

«In merito allo sciopero interviene così Tarak Ben Ammar: “Non credo che lo sciopero possa influenzare la domanda nel comparto della produzione audiovisiva in Europa. Gli artisti in USA che hanno aderito allo sciopero sono coinvolti esclusivamente in film americani, ma sono numerosi quelli europei coinvolti in opere cinematografiche in Europa»

Vinciquerra aggiunge: «Dobbiamo agire con cautela e in questo momento è prioritario raggiungere un accordo. I nostri attori e sceneggiatori sono fondamentali per il comparto della produzione audiovisiva. E ora dobbiamo tornare a dialogare».