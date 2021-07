Premio Fiuggi Sound 2021, il prossimo 14 luglio le finali dell'Italiangettour

Lunedì 12 Luglio 2021, 13:18

Appena concluse le varie tappe di Semifinali in tutta Italia del Premio Fiuggi Sound 2021, si contano 1100 iscritti, di cui circa 300 approderanno alla finale/finalissima che si terrà dal 14 al 17 Luglio presso la splendida location della Fonte Bonifacio VIII di Fiuggi, dove si svolgerà una kermesse di musica, con ospiti di grande prestigio.

Il contest Premio Fiuggi Sound, nato dall’iniziativa dell’Associazione Ninfa e Anteros Produzioni S.r.l. che si occupa di organizzazione di eventi e spettacoli, nonché etichetta discografica, responsabile del concorso Area Sanremo (edizione 2017-2018), offre ai partecipanti la possibilità di interfacciarsi con professionisti del settore.

Protagonisti in prima persona il direttore artistico Nazziconi Nazzareno, Direttore Generale Stephany Falasconi, responsabile Marketing Titty Ninni, Coordinamento generale Paolo Del Vecchio e Giuseppe Sturiano.

Tutti i candidati che avranno accesso alla fase diFinale e successivamente alla Finalissima del premio,apparterranno alle seguenti categorie: Baby 5/10 anni; Junior 11/15 anni; Nuove Proposte 16/45 anni.

A tale scopo, per le finali, è stato previsto il coinvolgimento di partner in linea con i diversi gruppi: per i Baby si è scelta la collaborazione con lo Zecchino D'Oro con una giuria composta dal Dir. Artistico dell’Antoniano di Bologna, Fabrizio Palaferri, e dalla Direttrice del Coro, Sabrina Simoni. I bambini idonei, accederanno alla finalissima delle selezioni della prossima edizione dello Zecchino D’Oro.

Per le categorie Junior e Nuove Proposte ci sarà una giuria ad hoc. In veste di giurati, masterclass/vocal coach saranno presenti: il M° Leonardo De Amicis, produttore e direttore d'orchestra di Sanremo, Massimo Cotto, (speaker di Virgin Radio nonché autore di programmi Rai e Mediaset), Lighea, cantautrice e vocal coach, Sergio Cerruti (presidente dell’A.F.I. Associazione fonografici italiani), David Pironaci (vocal coach e giudice di All Together Now), Fabrizio Palma (musicista, arrangiatore, vocal coach di The Voice e Amici), il cantautore e paroliere Giuseppe Anastasi, il musicista rapper Space One, Maurizio Caridi (già Presidente dell’Orchestra Sinfonica), Roberto Vecchi ( produttore, autore e regista Tv), Isabel Zolli ( speaker radiofonica, ufficio stampa), Marco Rotilio, (Vocal Coach e musicista ), Marco Panepucci ( Vocal Coach ) Paola Alessandri (insegnante di canto), Alessandro Guardia (produttore discografico Alfa Record).

Tra le novità della finale, una scenografia da favola per uno spettacolo con cambi scena attraverso led wall, adattati ai momenti di spettacolo, grazie alla maestria dell’azienda AVS Group, leader nel settore.

I Premi per i vincitori delle varie categorie verranno realizzati in argento puro dall’artista aquilano di adozione Ferdinando Latour, le sue opere sono uniche,distinte da una tecnica d’avanguardia, di alta raffinatezza, unica in Italia e nel mondo.

Non solo riconoscimenti di valore ma anche Produzioni e Promozioni. Durante i giorni delle finali verranno organizzate jam session, verrà allestito un set cinematografico per selezionare i ragazzi/e più idonei a partecipare al Film “Sciabadà il Musical“

La serata della Finalissima sarà condotta da Melania Agrimano, di RDS, la radio ufficiale del contest.

Altri interventi televisivi durante la serata, saranno a cura di Jo Squillo, che si occuperà della parte moda e spettacolo per Class tv Moda Sky- oltre a Tgcom24.

Il Premio gode dei seguenti patrocini: Comune di Fiuggi; Regione Lazio; A.f.i.; Assomusica; SIAE; Nuovo Imaie; CCIAA di Frosinone.

Fra i partners: RDS; Shabada il Musical; Acqua di Fiuggi.