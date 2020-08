Danilo Rea a Porto Ercole: gran finale per "Waves of music" al Bar del Porto

Lo straordinario pianista Danilo Rea si esibirà venerdì 28 agosto al Bar del Porto di Porto Ercole, lo storico locale per moltissimi anni luogo di incontro preferito dal jet set internazionale, che Fabrizio Capua, Presidente e Amministratore Delegato di Caffè Mauro e Presidente della holding Capua Investments, ha recentemente riportato a nuova vita. L’artista – dopo le performance di Bungaro in duo con Antonio Fresa, Greta Panettieri, Tony Momrelle Trio e il Secret Concert con Joe Barbieri e Tosca – chiuderà “Waves of Music”, il ciclo di eventi musicali che ha ospitato artisti di rilievo del panorama musicale italiano e internazionale, con emozionanti notti di musica, in riva al mare e sotto le stelle di Porto Ercole. Appuntamento domani, venerdì 28 agosto (alle ore 22.30), per una serata imperdibile per gli amanti della grande musica con un concerto di solo piano e un recital dal titolo Improvvisazioni.



Melodia e improvvisazione caratterizzano lo stile del compositore, che alla passione per il jazz ha sapientemente unito influenze rock, pop, operistiche e l’amore per Bach. I suoi concerti solistici, con improvvisazioni capaci di spaziare su ogni repertorio e genere, entusiasmano da sempre il grande pubblico. Ha collaborato e condiviso il palco con i più grandi nomi del jazz come Chet Baker, Lee Konitz, Luis Bacalov, così come con pianisti classici dello spessore di Bruno Canino e Bahrami; senza farsi mancare i big nostrani come Mina, Paoli, Pino Daniele e Baglioni.

