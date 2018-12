Un brindisi di Natale alla salute dei bambini

Vip, lustrini ma anche momenti charity. A Natale si brinda alla solidarietà. Nella bella cornice del cocktail allestito presso un bistrot di via Mantova, ottimo esempio di recupero all’interno del complesso ex Birra Peroni, è di in scena l’happening dedicato alla Onlus Peter Pan. Un albero natalizio è addobbato nel corso della kermesse con i vari pezzi artistici portati dagli ospiti e donato, a fine happening, ai bimbi oncologici della Onlus, rappresentata all’evento dal direttore generale Gian Paolo Montini.



Tra i primi ad arrivare, accolto dal padrone di casa, lo scrittore-attore-regista, in compagnia del cane Sancho, anche lui attore. I due però si trattengono poco. Man mano mostrano le loro creazioni Georgia Viero, in minigonna su stivali chiari, e Roberta Garzia, in compagnia del fido Lupin, che appende una vistosa insegna glitterata con su scritto Buon Natale. E di dono in dono Fabiana Balestra porta due bustoni colmi di addobbi griffati e fashion. Piccoli Babbi Natale che in breve riempiono l’albero. Alessia Fabiani, in stile molto fantasy per ispirarsi alla Feste, arriva con l’amico Carlo Tessier, Laura Squizzato.

Non mancano l’appuntamento Pino Ammendola, appena di ritorno dalle prove teatrali, la bionda attrice Martina Menichini, in total black e poi ancora Pietro Romano, che sfoggia delle bianche stellette festaiole. Gag e risate con Alex Partexano: posa con la sua inseparabile coppola accanto ai gifts destinati alla onlus. Tra la folla glam che occupa il locale si riconosce Fabrizio Apolloni, importante collaboratore dell’associazione Peter Pan, tanto da aver realizzato per l’organizzazione lo scintillante e tradizionale spettacolo di Natale. E ancora Simone Montedoro, Marcelo Fuentes e Carlo Falconetti. «Quest’anno sento molto il Natale - dice la Garzia - forse perché dopo tanto tempo festeggio con tutta la mia grande famiglia e i cani, che adoro».

Non si arresta il flusso glam. Ecco l’attore-doppiatore Mario Claudio Cesario, Giovanni Galati, Alma Manera, con tanto di composizione a base di vistose palle rosse, Alessio Chiodini, di “Un posto al sole”, con un originale regalo. Panettone e bollicine per brindare al periodo e poi tutti a smontare l’albero per portarlo, successivamente, presso il polo di accoglienza della Onlus che si occupa di bambini e adolescenti oncologici.

