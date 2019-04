“La materia sa ascoltare”, fino al 28 aprile a Pesaro la personale dello scultore reatino Felice Rufini

Ultimo aggiornamento: 01:01

Da Rieti a Pesaro lo scultore Felice Rufini porta la sua profonda sensibilità artistica per le forme e per il suono nella mostra che fino al 28 aprile è stata allestita nella Piccola Galleria Comunale di Pesaro. "La materia sa ascoltare" è il titolo della personale che va letto anche allo specchio: è l'artista reatino che sa intercettare e interpretare i suoni della materia. Pietra e legno vengono così plasmati dal suo amore e dal suo rispetto per l'armonia che guidano da sempre la sua vita."L'orecchio è un senso poco usato nella scultura, ma l'artista ci stupisce traendo il suono dalla nuda pietra con forme astratte. La sua arte trasferisce il piacere di accarezzare le sue opere ... Un mondo immensamente vivo in cui l'ottimismo è perfetta letizia aprendosi al canto degli strumenti musicali", ha scritto Luciano Pagano dell'opera di Rufini che è arrivata a Pesaro su iniziativa di Federico Mondelci, direttore artistico dell'Ente concerti della città di Rossini.