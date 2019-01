Pattini e cartoon, la festa sul ghiaccio non finisce mai

L’Epifania, si sa, tutte le feste si porta via. Per le famiglie e i bambini, però, resta la possibilità di passare ancora giornate all’insegna dell’allegria sul ghiaccio. Tante, infatti, le piste che hanno deciso di rimanere aperte oltre il periodo natalizio. Fra queste la più gettonata è senza dubbio l’Ice Park dell’Auditorium Parco della Musica, in viale Pietro de Coubertin. «Fino ad oggi abbiamo avuto più di 32mila ingressi – fanno sapere gli organizzatori – è per questo abbiamo deciso di prorogare fino al 3 marzo».

Sul successo ha influito sicuramente anche l’accordo stipulato tra la Fondazione Musica per Roma e il II municipio che ha permesso, per la prima volta, di allestire lo spazio sfruttando anche l’area pedonale. La pista è aperta dal lunedì al sabato dalle 11 alle 24, mentre la domenica l’inizio è anticipato alle 10.

Anche la galleria commerciale Porta di Roma ha fatto registrare numeri da record, con oltre 20mila persone che hanno scelto di trascorrere la loro giornata volteggiando sui pattini. «Visto la grande affluenza di pubblico abbiamo deciso di tenere aperta la pista almeno fino al 31 gennaio – spiega il direttore Filippo de Ambrogi – ma non escludiamo di arrivare fino a san Valentino. Il segreto del boom è dato sicuramente dalla qualità del ghiaccio che a differenza degli anni scorsi ha permesso di pattinare anche nei giorni in cui ha fatto più caldo». Nei giorni feriali l’orario di apertura è dalle 15 alle 22, mentre nel fine settimana è anticipato alle ore 10.

Chiude i battenti il 28 gennaio l’Ice Park di piazza Re di Roma. Aperto da lunedì a domenica dalle 10 alle 24, c’è anche la possibilità di seguire lezioni di pattinaggio dedicate principalmente a chi sul ghiaccio è più abituato a ruzzolare che a scivolare. Vince la palma di più suggestiva la pista allestita nei pressi di Castel Sant’Angelo grazie alla collaborazione fra il I Municipio e a Sovrintendenza di Roma. Fino al 13 febbraio sarà possibile mettere i pattini, dalle 10 alle 24, all’interno della manifestazione Natale a Roma, organizzata dall’associazione “Il Faro”. Tanti anche i turisti che hanno colto l’occasione di pattinare ammirando le bellezze che solo una location come questa può offrire. All’Aurelio è aperta fino al 17 febbraio l’Ice park allestito in piazza San Giovanni Battista de La Salle. Una pista aperta tutti i giorni fino al 17 febbraio dalle 10 alle 23. Uno spazio coperto con area giochi, spazio bimbi, punti ristoro e tutto quello che serve per il relax e divertimento.

