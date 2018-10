Parata di vip e ministri per il debutto del Cyrano di Luca Barbareschi

Parata di vip al debutto del Cyrano de Bergerac interpretato da Luca Barbareschi al teatro Eliseo di Roma. L’occasione è d’eccezione: si inaugura la stagione del centenario dello stabile e la prestigiosa prima registra in scena una compagnia di ben 25 attori, con la regia di Nicoletta Robello Bracciforti. Tra i primi ad affacciarsi al goloso cocktail che precede lo spettacolo, i ministri dell’ Economia e delle Finanze Giovanni Tria, con la moglie Maria Stella Vicini, e della Difesa Elisabetta Trenta. L’elegante consorte di Barbareschi, Elena Monorchio, in bianco e nero, saluta l’amica Livia Azzariti. Christian De Sica, con la moglie Silvia Verdone, ammira le antiche locandine del teatro. Brinda Michele Mirabella con amici. Fausto e Lella Bertinotti si siedono accanto alla sceneggiatrice Silvia D’Amico. Ed ecco Roberta Beta, versione animalier.



E poi è il turno della coppia d’oro formata da Pierfrancesco Favino e Anna Ferzetti, in delizioso spolverino azzurro. Elena Bonelli sfoggia un completo color ruggine mentre Lina Sastri sceglie un elegante cappotto di velluto con fiori ricamati. E tra le poltroncine si riconoscono Mia Benedetta, Gianni e Maddalena Letta e Laura Lattuada, in giacca color salmone. Più in là, un grande del teatro italiano come Umberto Orsini e miti di celluloide come Giovanna Ralli. Ma anche Marisa Stirpe. Sguardi di ammirazione per l’affascinante Pamela Villoresi. E a fine rappresentazione sono in tanti a complimentarsi con Barbareschi nei camerini. Tra questi Erminia Manfredi, Fausto Brizzi, Francesca Cavallin e Veronika Logan, Carlotta Natoli, Daniela Poggi.

