L'Opera torna al Costanzi, con il flauto è tutto magico

Luci soffuse e suggestive prove d’orchestra che riecheggiano nell’atrio. Grande attesa, ieri sera, per l’apertura della stagione lirica del Costanzi con la prima nazionale de “Il Flauto magico” di Mozart. Alla prestigiosa premiere sfilano come sempre personalità del mondo della cultura, dello spettacolo e della diplomazia. Accolti dal sovrintendente Carlo Fuortes, tra i primi a raggiungere il teatro gli ambasciatori di Francia Christian Masset, del Regno Unito Jill Morris, in corto tubino di pizzo nero applicato e divertente chiodo in tinta, e di Germania Viktor Elbling. Nel foyer si riconoscono Silvio Orlando e il regista Giuseppe Tornatore, che entra di corsa e legge con attenzione il programma di sala tra le poltroncine. Ecco il senatore Luigi Zanda con Mariapia Garavaglia.



Ultimo aggiornamento: 09:46

