Ondadurto Teatro, da Roma a Bergamo per i 200 anni di Donizetti Opera

Hanno girato il mondo con la loro arte e i loro enormi macchinari scenici, con tappe dal Cile alla Germania, dal Venezuela al Regno Unito., compagnia romana di teatro urbano nota in tutto il mondo, debutta per la prima volta nel mondo dell'opera. La compagnia diretta davola da Roma a Bergamo con i suoi macchinari scenici a carico e con degli sgargianti costumi firmati da, progetto di costume design del duo in drag Karma B.. E così, con Ondadurto protagonista del prezioso festivalche quest'anno compie, con la direzione di, torna in scena, testo che non vede i riflettori da due secoli e che quest'anno illuminerà ildi Bergamo con una versione attuale e decisamente pop, con colori brillanti e i gesti delicati di Lorenzo Pasquali e i suoi.Una partecipazione blasonata che innalza la compagnia romana protagonista della kermesse che ogni anno riunisce professionisti e appassionati delle composizioni classiche, con artisti molto importanti provenienti da tutto il mondo. L'opera "Pietro il Grande" è legata al progettoe vede protagonisti, con sul podio la nuova orchestra, diretta dal maestro. Disegno luci diLa pièce debutta il 15 novembre per poi tornare in scena 23 novembre, con ultima replica domenica 1 dicembre 2019.