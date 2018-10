Birra, cibo e silent music: al Mattatoio arriva Oktoberfest

Italian Oktoberfest non è una semplice ricorrenza spumeggiante sulla birra, ma un viaggio tra due culture, quella italiana e quella bavarese che si fondono creando una grande festa. Da giovedì 11 ottobre a domenica 14 ottobre, la Città dell’Altra Economia ex Mattatoio Testaccio, a Roma, ospiterà per 4 giorni un evento a cui non mancare, ad ingresso gratuito. Sarà la festa della birra artigianale “made in Italy”, insieme alle classiche bavaresi ed internazionali. 20 birrifici artigianali italiani e 20 birrifici internazionali, saranno protagonisti in compagnia delle molteplici cucine italiane e dal mondo, suddivise nelle varie zone del cortile dell’ex Mattatoio. Il buon bere e il buon cibo sono da sempre veicolo di aggregazione ed è per questo che ogni sera ci saranno live music, folklore bavarese e una grande novità prevista venerdì e sabato: la silent disco, dove i partecipanti balleranno ascoltando la musica individualmente attraverso cuffie o auricolari. La location sarà aperta al pubblico il giovedì e il venerdì dalle ore 18 alle ore 02, mentre il sabato e la domenica dalle ore 12 alle ore 02. Area suddivisa in più zone con: 20 Birrifici italiani 20 Birrifici stranieri 20 Food italiano 20 Food internazionale.

