Off Off Theatre, Petrolini torna in scena con Ballantini

I mille volti di Dario Ballantini che torna a teatro con un omaggio al grande Ettore Petrolini, attore, drammaturgo e autore, icona della romanità e della cultura del Novecento. Al teatro Off Off Theatre, in via Giulia, il trasformista della tv abbandona i panni dell’inviato di Striscia la Notizia per calarsi in quelli di sette personaggi dell’indimenticabile e indimenticato artista.

Nello show, “Ballantini e Petrolini”, sul palco trionfa un camerino a vista attraverso il quale i numerosi ospiti, la coppia di bellissimi Alessia Mancini e Flavio Montrucchio, che arrivano teneramente abbracciati, Alvaro Vitali, Roberto Ciufoli, Pino Ammendola e Maria Letizia Gorga, Stefano Colucci, Marco Catena, Alex Partexano con la moglie Giuliana, Sarah Maestri, Patrizia Pellegrino, in look casual con cappottino beige e grigio, riescono a percepire il grande lavoro dietro ogni maschera: da Gigi Il Bullo, Salamini,la Sonnambula, Amleto, Nerone, Fortunello e Gastone.

Fotografatissimo il cantante Amedeo Minghi in cappotto grigio scuro. Tra le poltroncine rosse si accomoda anche Mirkaccio Dettori, promotore del compleanno in onore di Petrolini, organizzato ogni anno sotto la sua casa romana in via Baccina, che saluta affettuosamente Franco, pro nipote dell’istrionico attore dalla marsina nera inventore di un suo personale stile.

