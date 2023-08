Arriva a Napoli la «Notte della Tammorra»: il festival della musica e della cultura popolare si celebrerà in piazza Mercato

Tammurriate, pastellesse, canti antichi e un’irrefrenabile voglia di danzare. Tutto pronto a Napoli per «La Notte della Tammorra», il festival della musica e della cultura popolare organizzato dall’associazione «Il Canto di Virgilio», con la direzione artistica del compositore e musicologo Carlo Faiello. Il grande evento, promosso dal Comune di Napoli – Napoli Città della Musica e finanziato dalla Città Metropolitana nell’ambito della rassegna «NapoliFonika», è giunto alla 21esima edizione e si svolgerà venerdì 1 e sabato 2 settembre 2023 a partire dalle 21 a Piazza Mercato, Napoli.

Gli ospiti

Appuntamento unico nel suo genere (ad ingresso gratuito) che attrae pubblico da ogni parte del Sud Italia, La Notte della Tammorra 2023 vedrà salire sul palco, durante la prima serata, tanti ospiti che omaggeranno il cantatore Marcello Colasurdo che ha trasformato il ‘Melos’ vesuviano in un’affascinante mescolanza di differenti linguaggi sonori: Paranza di Marcello Colasurdo ed amici con la partecipazione di alcuni fondatori del Gruppo Operaio già Zezi; la Nuova Compagnia di Canto Popolare; Gennaro T e Paolo Polcari - from Almamegretta; Tonino ‘o Stocco; Brunello Leone; Paranza della Madonna Avvocata di Maiori; Frasca Gruppo Scettisci per la tradizione.

Le attività

Nel corso della seconda serata, in collaborazione con il Laboratorio interdipartimentale di Antropologia dell’Università di Salerno, diretto dal Prof.

Vincenzo Esposito - Dipartimento di Scienze del Patrimonio culturale, sarà ricordata Annabella Rossi, l’antropologa e documentarista romana che ha effettuato, principalmente in Campania, una serie di ricerche sulle tradizioni popolari corredate di documentazione fotografica e sonora. Attraverso vari interventi musicali si rivivrà la sua produzione scientifica riguardante le ‘Feste dei poveri’: il culto della Madonna dell’Arco, il Carnevale e il Tarantismo Cilentano.