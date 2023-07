Note di fuoco, il festival dell'arte pirotecnica: dal 27 al 30 luglio a Belvedere Marittimo

Dal 27 al 30 luglio 2023 torna Note di Fuoco, lo spettacolare festival di arte piro-musicale, in cui ogni anno ditte nazionali e internazionali si esibiscono nella meravigliosa cornice del golfo di Belvedere Marittimo (CS). Una kermesse che ha incantato fino ad oggi i suoi oltre 900 mila visitatori provenienti da tutta Italia e dal resto d’Europa. Otre ai meravigliosi fuochi d’artificio l’evento propone al fruitore: percorsi enogastronomici, stand, concerti, artisti di strada, manifestazioni sportive e opere teatrali. Ma anche imponenti spettacoli sul mare come il Flyboard, i giochi olografici e il videomapping. Un susseguirsi di emozionanti spettacoli multilivello, collocano di diritto NDF nell’olimpo delle settimane da sogno, riscuotendo un forte grado d’interesse testimoniato dalla massiccia presenza di pubblico. Il Festival si propone come un evento diversificato e completo, capace di suscitare meraviglia e stupore; uno spettacolo unico nel suo genere, per grandi e piccini.

L’APS CreativaMente, organizzatrice e promotrice dell’evento, giunto alla sua dodicesima edizione, torna sulle scene dopo tre anni di stop a causa del Covid con un programma ricco di succose novità. I fuochi d’artificio sul mare a tempo di musica saranno ancora una volta i protagonisti indiscussi di questa importante kermesse che già nelle sue ultime edizioni, oltre a grandi artisti della tradizione pirotecnica italiana, ha ospitato fuochisti da Polonia, Germania, Lussemburgo e molte altre nazioni.

Quest’anno a dare un taglio internazionale all’evento uno spettacolo a cura della ditta messicana Luminomac che promette di conquistare il pubblico di Ndf.

Gli altri spettacoli saranno curati dalla ditta Sarro che per la serata inaugurale di giovedì 27 luglio regalerà agli spettatori un’esplosione di polveri colorate al tramonto che aprirà con il botto il “Cala day”, una giornata dedicata al divertimento con una birra al tramonto, il color fireworks ed il dj set degli Italo Bross.

Tutto questo e molto altro daranno il via a una quattro giorni piena di spettacoli musicali, artisti di strada, workshop, esposizioni e gaming.

“Notedifuoco Comic and games” sarà la grande novità di questa edizione, un’area pensata per i più giovani e per tutti gli appassionati del gaming; non solo videogames ma anche manga, giochi da tavolo e di ruolo, realtà virtuale, tornei, cosplayer e molto altro.

Nella parte centrale del “CalaVintage”, verrà allestita un’area food in collaborazione con il Vintage di Belvedere Marittimo e con Birra Cala, dove sarà possibile non solo degustare dell’ottimo cibo e dell’ottima birra, ma si potrà assistere ogni sera a uno spettacolo musicale diverso.

Nella terza area, denominata “Villaggio GAL” in collaborazione con il partner dell’evento LaC, ci sarà uno spazio dedicato ai prodotti d'eccellenza del territorio: “non bisogna mai dimenticare l’importanza delle proprie origini ed è necessario dare il giusto spazio alle eccellenze nostrane”. Esposizione e degustazione di prodotti locali ma anche intrattenimento con le dirette radio e tv targate LaC.

Durante questo weekend infuocato dunque non solo fuochi d’artificio; l’APS CreativaMente in collaborazione con l’Associazione Amici della Montagna propone un trekking urbano nel centro storico e un’escursione presso il Rifugio Belvedere. In programma inoltre dei workshop musicali in collaborazione con l’Associazione Belvedere MusicLab, e nella giornata di domenica 30 luglio, l'immancabile appuntamento con lo sport, con la nona edizione del Trofeo Miglio Marino a cura dell'asd triathlon motivation di Belvedere Marittimo.