"Natale a 5 stelle", gala di star per il cinepanettone di Enrico Vanzina

Serata in famiglia per i soci del Circolo Canottieri Aniene presso la sala cinematografica Caravaggio ai Parioli. Sugli schermi “ Natale a 5Stelle”, il cinepanettone targato Netflix. In sala anche Enrico Vanzina, che ha voluto “regalare” al Circolo una proiezione in esclusiva sul grande schermo. Commovente il ricordo di tutti i presenti del compianto Carlo Vanzina che proprio al Caravaggio amava trascorrere i suoi pomeriggi guardando un film. «Questo posto era la Chiesa di mio fratello» ha detto emozionato Enrico tanto che il gestore della sala, Gino Zagari, sta pensando di mettere una targa ricordo sul posto dove Carlo siedeva abitualmente.



Ad accogliere gli ospiti il presidente onorario dell’Aniene, Giovanni Malagò, e quello attuale Massimo Fabbricini che, prima che si spegnessero le luci, ha rivolto un saluto e un ringraziamento agli intervenuti. In prima fila anche gli attori Martina Stella e Ricky Memphis che nel film ricoprono i ruoli di amante e portaborse del presidente del Consiglio, interpretato da Massimo Ghini. La serata ha avuto anche un fine benefico. L’incasso, infatti, è stato devoluto alla onlus “La Piccola Famiglia - presieduta dal socio storico dell’Aniene, Saverio Severini - che ogni anno organizza soggiorni estivi, viaggi a Lourdes e raccolta di indumenti e beni alimentari per le persone meno abbienti.

