Fascino e selfie, con la supermodella Nadège l'happening è di moda

Ha sfilato per i più grandi nomi dell’haute couture internazionale, da Valentino ad Armani, da Chanel a Dior, da Ralph Lauren a Calvin Klein: adesso torna protagonista del jet set nella sua nuova veste di scrittrice. Cinquant’anni ma fisico sempre da top model, la supermodella francese Nadège du Bospertus, conosciuta nel mondo come Nadège, ha scelto di concludere in bellezza le festività natalizie presentando il suo libro “Strong & Chic” proprio all’inizio del nuovo anno, come segno beneauguralea. Un marito italiano e tre figli, Nadège ha scelto Roma per il debutto. Tubino di seta dalle sfumature azzurre e stivali al polpaccio senza calze (sfidando il gelo), l’autrice ha accolto amici e ospiti nell’elegante cornice di un hotel in via Nomentana.







Foto ricordo e selfie con Pino Quartullo, Amedeo Goria, il regista e sceneggiatore Gianfrancesco Lazotti. Scherza con Alex Partexano ed Elena Russo, mentre arrivano Chiara Sani, Caterina Misasi, Livio Beshir. Cena nella sala Belle Époque, a base di golosità mediterranee, anche per Pietro Bontempo e Rita Carlini, i produttori Claudio Bucci e Roberto Bessi, il modello Roger Garth e Cristina Sciabbarrasi. L’evento, curato da Deborah Bettega, ha coinvolto la storica dell’arte Anna Maria Cerione e il critico Andrea Menaglia.