Roma, attrici e motori all'happening glam

Attrici e motori in via Barberini all'happening glam per il lancio della nuova BMW Serie 3 Berlina, ultimo modello di punta della nota casa automobilistica tedesca. Al party esclusivo che si svolge all'interno dello showroom capitolino, con tanto di esposizione delle quattroruote di lusso che strizzano l'occhio alla tecnologia con un design sofisticato e rinnovato, folla di volti noti del piccolo e grande schermo in vista del cocktail di benvenuto e del light dinner. Tra bollicine e drink che colorano la festa regalando un'atmosfera frizzante.Fotografi in postazione per immortalare i momenti conviviali dopo il talk istituzionale che illustra le caratteristiche dell'innovativa automobile e poi i sorrisi della bella Francesca Valtorta, che con il suo look alla moda segue le tendenze e incanta i flash. All'evento non mancano Gianluca Durante e Alessandro Sparvoli, rispettivamente direttore generale e marketing manager BMW Roma. Durante sottolinea «BMW Roma è orgogliosa di presentare la nuova BMW Serie 3 realizzando un evento presso l'Urban Store, la nostra vetrina in centro città». Arriva l'attrice Lidia Vitale seguita da Mita Medici, mentre il fascino seducente di Maya Talem, in compagnia di Sandro Rubini e della produttrice Darina Pavlova, strega anche il nutrito parterre. Immancabili le foto ricordo e i selfie da condividere all'istante su Instagram per i propri follower.Fra gli abbracci e i saluti di Ursula Seelenbacher che accoglie gli ospiti che partecipano alla serata. Non si fanno attendere la jewelry designer Paola Spinetti, l'avvocato e scrittore Riccardo La Cognata con Francesca Montone, Luca Berretta con Patrizia Biancamano, il modello Peppe Di Giorgio. Tra gli invitati Luca Paniconi, volto della serie Netflix "Suburra 2", gli attori Giorgio Lupano e Vincenzo Iantorno con Marina Crialesi. C'è la dj e fashion blogger Sonia Rondini che, arrivata con Elena Parmegiani, con il suo inconfondibile stile punk è solita allietare le notti romane al ritmo della sua ricercata playlist. Raffinate prelibatezze finger per i palati più esigenti all'ora di cena, infiniti brindisi e tanta allegria.