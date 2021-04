AlUla, mostra a Roma con le foto di Robert Polidori per conoscere il nord-ovest dell'Arabia Saudita

Dal 22 aprile AlUla, una città della regione della Medina nel nord-ovest dell'Arabia Saudita, sarà accessibile a chiunque si dovesse trovare a Roma, in piazza San Silvestro, attraverso gli scatti di uno dei più grandi fotografi mondiali, Robert Polidori, in una mostra allestita a cielo aperto. Una scelta questa affatto casuale ma piuttosto pensata per poter ricreare le sensazioni catturate nelle foto, ventisette, con protagonisti i monumenti scavati nella roccia e gli imponenti resti delle sue antichissime città. Un racconto di oltre duecentomila anni dell'evoluzione dell'uomo.

L'esposizione sarà a ingresso gratuito e le visite saranno possibili fino al 9 maggio.

Ogni scatto sarà accompagnato da una didascalia narrativa prodotta dall'archeologo Romolo Loreto, professore dell'università Orientale di Napoli che in questa regione ha condotto molte missioni di scavo.

« AUla- dice il professore presentando la mostra- non è che la punta del diamante del patrimonio archeologico che ancora si cela nell'intera Penisola arabica. Questa ricca oasi carovaniera in epoca preislamica ha visto susseguirsi le culture Dadanita, Lihyanita, Nabatea e Romana». E sempre per il professore Loreto è a queste relatà che si deve lo sviluppo del fenomeno del commercio degli aromi e delle spezie che «dall'Arabia Felix, giungevano in tutto il Mediterraneo contribuendo anche al diffondersi di idee, culti, mode e tradizioni culturali».

Grazie ai Qr code presenti nelle didascalie ai visitatori basterà fotografare i codici con un telefonino per ottenere un'audio-guida privata.



Robert Polidori, l'autore delle foto, che ha vinto due volte il premio Alfred Eisenstaedt for Magazine Photography e ha pubblicato oltre 12 libri fotografici, ha iniziato la sua carriera a metà degli anni Ottanta quando documentò i lavori di ristrutturazione della Reggia di Versailles. Americano, nato in Canada, Polidori ha da poco compiuto 70 anni e riferendosi alla città di AlUla dice «il suo contesto naturalistico è semplicemente meraviglioso e impareggiabile e ne sono rimasto affascinato: è come se fosse stato scolpito da un potere divino».

