Successo per la collettiva "L'Accento sull'arte" inaugurata a Roma da Vittorio Sgarbi

Il talento fa ripartire i momenti creativi. Gran successo per la seconda edizione de "L'accento sull'arte". Ovvero la personale di quattro artisti inaugurata alla Galleria della Pigna alla presenza del critico Vittorio Sgarbi. Tra gli ospiti d’onore del vernissage, invitati dall'organizzatrice Angiolina Marchese, presidente dell'associazione Art Global, anche il senatore Ernesto Magorno, l’attrice Mita Medici e l’ambasciatore del Bahrain, Naser Al Belooshi, con la moglie Sharifa Ben Ammour. E ancora l’ambasciatrice dell’Iraq, Safia Al Souhail, e Enas Mekkawy, capo missione della Lega araba. Gli artisti Maretta Capossela, Tony Morelli, Carla Filippi, in arte Nevèl, e il bahreniano Muaath Al Baloochi hanno esposto le loro opere sotto la guida della curatrice della mostra.

La galleria, piccola ma deliziosa location al piano terra della corte del Palazzo dell’Opera Romana Pellegrinaggi, in via della Pigna 13a, all’interno degli spazi espositivi della storica Ucai, Unione Cattolica Artisti Italiani, ha ospitato il vernissage presentando opere di varia natura pittorica, spaziando dallo stile paesaggistico a quello figurativo. L’associazione Culturale Art Global, attiva sul territorio nazionale con progetti culturali e artistici, dopo il lungo periodo pandemico ha ripreso a testa alta una proficua e intensa attività, con notevoli rassegne ed esposizioni, rafforzando il messaggio espresso dal titolo stesso della mostra. Per mettere, appunto, l’accento sull’arte, dopo un durevole tempo in cui è stato impossibile gioire della bellezza ed esprimere ogni forma di attività legata alla cultura. In un tempo così difficile, l’arte rappresenta più che mai un antidoto, un racconto pacifico e consolatorio attraverso forme, materie e colori. A partecipare all’iniziativa, in qualità di special guests, anche gli artisti Paolo Lelli, Patrizia Almonti, Carlo Landucci, Ronnie Brogi, Anna Tedone, Pasquale Terracciano e Michi Grassi.