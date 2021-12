Miss Italia si trasforma e ora parla ai giovani: il concorso per la prima volta è su social e web

Miss Italia cambia e si rinnova, per stare al passo con i tempi e "parlare" ai più giovani. Niente più tradizionale sfilata in costume da bagno, fasce e "numerini", alla ricerca delle reginette di oggi e nel nome di tre principi: creatività, sostenibilità, wellness. Il concorso più celebre e longevo d'Italia, nato nel 1939, si trasforma per raccontare una nuova idea di bellezza, svolgendosi per la prima volta interamente sui social media e sul web, per parlare anche ai nativi digitali ed al pubblico più giovane. La selezione delle 30 finaliste si è svolta a Roma dal 29 al 30 novembre, mentre il gran finale sarà ospitato per la prima volta a Venezia, nella settimana tra il 12 e il 19 dicembre.

Le novità di Miss Italia

Patrizia Mirigliani, presenza storica della manifestazione, ha maturato la convinzione di rendere il programma più vicino alla cosiddetta Generazione Z. «Con questa nuova tv in streaming - spiega - ci avvicineremo ancora di più al mondo dei giovani usando i loro stessi strumenti di comunicazione». A GJ Squarcia, showrunner, è affidato il compito di trasformare Miss Italia in una mini serie a puntate in cui le ragazze saranno messe a dura prova per testare la loro originalità e capacità di trasformazione e impatto.

Con l'ulteriore obiettivo di celebrare la città della bellezza, Venezia, che quest'anno celebra 1600 anni. «Oggi parlare di bellezza, significa anche parlare di sostenibilità, perché non c'è conservazione senza innovazione - sottolinea il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro -. È la storia di Venezia, che sta scommettendo sulla tecnica e sulla scienza, ma è anche la storia dell'Italia e di tante aziende e imprese private, come Miss Italia, che accettano di mettersi in discussione e di sperimentare nuovi linguaggi per affrontare le sfide del domani».

Dove seguire Miss Italia

#crown.revolution è il contenitore tematico che su Instagram accenderà i riflettori sulle aspiranti Miss. Crown revolution sarà una community digitale per dar voce alla Generazione Z, i giovanissimi che utilizzano i social. Non più, dunque, solo un evento glamour per pochi ma la possibilità di esser a fianco delle ragazze tutti i giorni dell'anno: il mito e l'immaginario di Miss Italia a servizio di tutte le ragazze ovunque siano che desiderano trovare la forza per affermarsi, sviluppare il loro talento e condividere con la community, influencers e mentors. Sulla community sarà dunque possoibile conoscere le 20 finaliste per Miss Italia e seguire il diario di bordo delle 10 Miss Italia Social. La finale sarà trasmessa invece il 19 dicembre, per la prima volta in maniera digitale, in esclusiva sulla piattaforma OTT streaming di Helbizlive.com