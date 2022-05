Milano, il 19 maggio "Allegri illustratori": arte e vino in sostegno di Emergency

Dieci illustratori per un pomeriggio di arte e vino a sostegno di Emergency. È l'iniziativa Allegri Illustratori che si terrà giovedì 19 maggio dalle ore 17.00 presso la sede di e/n enoteca naturale a Milano.

Il progetto è stato creato dalla collaborazione di SuperNaturale, realtà romana legata al mondo del vino naturale, e e/n enoteca naturale di Milano.

Come si svolge Allegri Illustratori

Il prossimo 19 maggio si raduneranno a e/n enoteca naturale di Milano 10 illustratori che realizzeranno un'opera su un soggetto a loro scelta mentre i responsabili dell'enoteca penseranno al cibo e al vino di qualità. Gli artisti presenti saranno Jessica Aaron, Anna Cosmi, Johnny Cobalto, Oblo Creature + Michael Rotondi, Matteo Giuntini, Rebecca Natalicchio, Fabio Persico, Sofia Romagnolo, Tony Pignatelli.

Alla fine della giornata gli artisti avranno prodotto un Artwork originale che diventa l’opera d’arte da esporre e da vendere e una parte del ricavato sarà devoluta ad Emergency.

Un tour in Italia e in Europa

Allegri Illustratori verrà portato come format in giro per l’Italia da ottobre 2022 e per l’Europa dalla primavera del 2023. L'evento sarà riproposto nelle maggiori enoteche specializzate in vino etico delle più grandi città europee come Bar Brutal di Barcellona, Noble Rot di Londra, Bar Centraal di Amsterdam, Septime a Parigi. Team SuperNaturale.