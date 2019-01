Milena Miconi, uno show tra viaggi e risate

Viaggi fantastici e tante risate. Amici e colleghi ad applaudire Milena Miconi, protagonista insieme a Marco Fiorini della commedia “Anche le formiche cadono!”, al teatro di via Taranto. Dal comico Maurizio Battista, tra i primi ad apparire, fino al regista Luciano Luminelli e Nadia Rinaldi. Fanny Cadeo, in pausa dal lavoro, saluta l’effervescente Roberta Garzia. Ecco Vincenzo Bocciarelli, in elegante montone, reduce dall’Oriente. Sfilano il comico Lallo Circosta, Saverio Vallone, Mario Zamma, Ilaria de Grenet e il maestro Gianni Mazza. Arriva Nicola Canonico. Ci si saluta e poi tutti affascinati dalla commedia diretta da Claudio Piccolotto e scritta da Mauro Graiani, marito della Miconi, e Riccardo Irrera. In scena anche la giovane Sofia Graiani, figlia dell’autore, e poi Stefano Antonucci, Alina Person, Noemi Giangrande e Andrea Alesio.



La trama? Uomo e donna, due universi vicinissimi ma paralleli. E se l’unico modo per capire le differenze fosse una “crociera nel corpo dell’altro”? E’ ciò che accade a due creativi pubblicitari, Renzo (Fiorini) e Lucia (Miconi), coppia di fatto da anni, che condividono il lavoro, una figlia in piena crisi adolescenziale e la campagna pubblicitaria di una nota casa di intimo, da scrivere in pochissimo tempo. Si scambiano i corpi contro la propria volontà e cosi’ comprendono cosa significa vivere come l’altro sesso. Applausi e lunga fila ai camerini per le congratulazioni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA