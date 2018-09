«Se in questi dieci anni ci sono state tante persone ad ascoltarmi è grazie a loro che sono qui. Raccogliere le storie del pubblico ti consente di crescere». In un talk show dalle note ironiche, con la conduzione di Silvia Boschero, la bella Malika Ayane (nella foto) è arrivata ieri in un noto book shop di via Appia Nuova e ha incontrato i fan per presentare il suo ultimo lavoro discografico “Domino”.

