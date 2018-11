Luca Zingaretti e Luisa Ranieri, amori in corso per il debutto al Teatro Argentina

Debutto al teatro Argentina per lo spettacolo “The Deep Blue Sea” diretto da Luca Zingaretti e interpretato da Luisa Ranieri. La coppia, insieme anche nella vita, mette in scena un’opera dell’artista inglese Terence Rattigan che narra le vicende di una moderna eroina pronta a mettere in discussione il matrimonio per una passione irrefrenabile. Tanti gli ospiti che sono rimasti affascinati dallo spettacolo. Accolti dal presidente del Teatro di Roma, Emanuele Bevilacqua sono accorsi tanti amici della coppia più famosa dello spettacolo. Fra questi l’affascinante Sonia Bergamasco che si è intrattenuta a parlare nel foyer con i colleghi Claudio Castrogiovanni ed Eleonora Russo.



Alla fine tanti applausi e una standing ovation per il regista Luca Zingaretti che però ha anche voluto ricordare con un minuto di silenzio la scomparsa del regista lituano Nekrosius. «E una grande perdita per il mondo del teatro - ha detto Zingaretti che poi si è soffermato sul ruolo della moglie Luisa Ranieri nello spettacolo - È il ritratto di una donna che per amore mette in gioco se stessa, una formidabile figura femminile da raccontare – Le donne sono più interessate alle cose della vita, più curiose. Non si tratta di scegliere chi ha torto e chi ha ragione, ma di chiedersi: cosa avrei fatto io al suo posto? Che cosa succede se ci si innamora della persona sbagliata?».

