Loretta Goggi e Francesco Montanari raccontano l'Alzheimer

Loretta Goggi e sua sorella Daniela di nuovo insieme sul set dopo tanti anni, accanto a Francesco Montanari. Sono i protagonisti di “Sogni”, il corto scritto e diretto da Angelo Longoni che analizza con precisione e delicatezza l’Alzheimer, dagli aspetti più intimi che riguardano il malato fino alle difficoltà di chi se ne prende cura. Nel cast anche Leonardo Bocci degli Actual e Claudia Conte. Primo ciak ieri in una struttura al Casilino, centro di eccellenza per hospice e riabilitazione. Massima concentrazione durante le riprese.Emozionata Loretta Goggi nel condividere questa esperienza con la sorella: «Siamo state toccate in famiglia da casi di questo tipo - racconta - Nostra mamma aveva una forma di demenza senile negli ultimi anni, invece una cugina si è spenta di Alzheimer. Questa è la cosa che più mi terrorizza, non pensi che una persona si possa spegnere in quel modo, senza sentire più il bisogno di niente”.