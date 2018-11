Lorella Cuccarini e Giampiero Ingrassia, amici di scena per una festa vip

Lorella Cuccarini e Giampiero Ingrassia sono i protagonisti di questa divertente commedia scritta e diretta da Gabriele Pignotta, in scena al Teatro Olimpico fino al 16 dicembre. La straordinaria coppia di Grease si ritrova sul palcoscenico a vent’anni di distanza. Il foyer del Teatro Olimpico è un via vai di amici e colleghi alla prima dello spettacolo, martedì sera. Tra i primi ad arrivare Giorgio Pasotti, il comico Greg con sua moglie Nicoletta e la giornalista Myrta Merlino accompagnata dall’ex calciatore Marco Tardelli, a cui è legata da oltre un anno.

Elegantissima Rita Dalla Chiesa, certamente apprezzata da Renato Balestra, anche lui presente e attentissimo ai look (deformazione professionale). A dispensare risate e saluti prima di entrare in sala Giancarlo Magalli, e poi ancora il regista Stefano Reali, Paolo Di Canio, il cantautore Gianni Togni, Beppe Convertini, il comico Federico Perrotta, Patrizia Pellegrino, l’ideatore del Tennis and Friends, il dottor Giorgio Meneschincheri, Chiara Giordano, la cantante Niki Nicolai e la scrittrice Catena Fiorello, sorella di Beppe e Rosario.

Ultimo aggiornamento: 14:39

© RIPRODUZIONE RISERVATA