Lex Fest, nuovo appuntamento a Fiumicino tra giornalisti e giuristi

Dal 12 al 14 maggio a Fiumicino nella suggestiva cornice di “Porto Romano - The Marina Resort” torna LexFest, kermesse nazionale dedicata agli operatori del diritto e dell'informazione organizzata dal centro di formazione Learn The Skill. La manifestazione, che ha per presidente onorario il magistrato Carlo Nordio, nasce nel 2016 da una idea di Andrea Camaiora e si propone di rappresentare un punto di riferimento e dialogo, da posizioni talvolta opposte, intorno al tema della giustizia. Alle precedenti edizioni di LexFest hanno partecipato, tra gli altri i magistrati Antonello Racanelli ed Eugenio Albamonte, il primo Presidente della Corte di Cassazione Giovanni Canzio, la sen. Elisabetta Alberti Casellati e Paola Balducci già componenti del Csm, Marco Tarquinio direttore di Avvenire, Enrico Mentana direttore del Tg La7, i giornalisti di Radio Radicale Massimo Bordin e Alessio Falconio, Antonio Leone Presidente del consiglio di giustizia tributaria, gli avvocati Gian Domenico Caiazza e Beniamino Migliucci presidenti dell’Unione Camere Penali, i giornalisti Francesco Giorgino e Lirio Abbate, Mauro Palma, già garante dei detenuti, Gianmarco Chiocci direttore dell’Adnkronos e Marco Lillo vicedirettore de Il Fatto Quotidiano. Nell’edizione 2022, che sara’ dedicata al rapporto tra professionisti e leadership, si confronteranno i rappresentanti di importanti law firm e realtà del mondo giuridico: Advant NCTM, AIGI, B-Società tra avvocati, Studio Bana, BM Lex, Costantino & Partners, Fantozzi e Associati, Fornari e Associati, Legalitax, SZA e rappresentanti delle istituzioni come il sindaco di Fiumicino, Esterino Montino, il dirigente di Palazzo Chigi, Francesco Tufarelli, il sottosegretario alla Giustizia, Francesco Paolo Sisto. Durante i tre giorni del festival si alterneranno nel ruolo di docenti, tra gli altri, Valeria Cantoni Mamiani (filosofa), Emiliano Di Carlo (economista e docente a Tor Vergata), don Enzo Arborea (sacerdote), Nestore Zini (coach), Lele Usai (chef stellato) e lo stesso Andrea Camaiora (esperto in comunicazione strategica).