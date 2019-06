Le Terrazze dell'Eur: al via le notti tra risate e intrattenimento musicale

Ultimo aggiornamento: 21:04

«Io porto in scena "Io un attore cane", uno spettacolo meraviglioso, eppure tutti si chiedono se sono all’altezza!». Per la prima volta Enzo Salvi insieme a Valentina Paoletti sale sul palcoscenico de “” il 20 luglio, mentre Pablo&Pedro il 12 e il 13 luglio si chiedono cosa farebbe Dio se scendesse sulla terra mettendo da parte i panni ufficiali. C'è anche Massimo Bagnato, che insieme al compare di comicità Carmine Faraco si esibisce sabato 3 agosto: «Eravamo in quattro, con Dado e Dario Cassini: ora siamo in due e poi chissà».Durante la conferenza stampa Bagnato ha descritto con i caratteristici no sense cosa accadrà nel suo spettacolo e ha voluto omaggiare la memoria di Massimo Troisi definendolo una «meravigliosa meteora a San Giorgio a Cremano». Tutto questo e tanto altro si vedrà a “Le Terrazze”, rassegna organizzata al Palazzo dei Congressi all’Eur e divisa in due distinte terrazze: la Terrazza delle Arti e la Terrazza Novecento, la prima dedicata alla comicità e la seconda alla discoteca.Perché “Le terrazze” non è solo cabaret e teatro: dal 7 giugno parte anche la parte dell’intrattenimento musicale. Tra gli artisti internazionali ad aprire le danze il 7 giugno c'è dj Kubik, a cui seguiranno Albertino, Fargetta, Molella e Faber Cucchetti. Con quest’ultimo, storico dj radiofonico romano che ha iniziato a selezionare musica proprio per evitare di ballare, la musica sarà quella anni Ottanta. «La canzone riempi pista? Gli Chic e i Village People, che per la precisione sono fine anni Settanta ma funzionano sempre per zompettare!».Le TerrazzeDal 7 giugno al 22 settembre 2019Terrazza Novecento - 7 giugno - 22 settembreTerrazza delle Arti - 5 luglio - 3 agostoPalazzo dei Congressi - Piazza J. F. Kennedy, 1www.leterrazze.net