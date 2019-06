La star del piano Lang Lang sposa la musicista Alice Redlinger: cin cin, fuochi d'artificio e Bach a Versailles

Il pianista cinese Lang Lang ha sposato la musicista Gina Alice Redlinger, anche lei pianista. La cerimonia si è svolta a Parigi. Il virtuoso Lang Lang lo ha confermato con un post sulla piattaforma social cinese Weibo, con una foto insieme alla moglie di fronte alla Tour Eiffel.



Per i 300 ospiti invitati alla festa di nozze al Palazzo di Versailles, un concerto dei neo sposi con brani di Bach, un pranzo di sette portate, fuochi d'artificio, una cascata di orchidee bianche e migliaia di rose rosa.



Lang e Alice, 24 anni, nata a Wiesbaden, e di origini coreane, si sono conosciuti a Berlino. Alice ha iniziato a suonare il pianoforte a quattro anni, un anno dopo Lang, che ora ha 36 anni e, come leggenda vuole, è stato ispirato a due anni da un cartone di Tom e Jerry in cui il gatto suona la Rapsodia ungherese n. 2 di Liszt.



Un infortunio alla mano nel 2017 ha costretto il musicista diventato una star internazionale, con una fitta agenda di concerti in tutto il mondo, a riposarsi e...a trovare l'amore della sua vita.

© RIPRODUZIONE RISERVATA