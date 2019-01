Dalla radio al palco, lo show è servito

LA SERATA

Dalla radio al palcoscenico il passo è breve. Applausi e risate tutte al femminile nell’esclusivo club. Tra il pubblico arrivato ad assistere alla performance U.G.O. (acronimo di Unidentified Gobbling Object) anche Isabella Ragonese, in look grunge con sciarpa di lana verde al collo, Valerio Aprea, Niccolò Senni. In scena le artiste Nicole Balassone, Carmen Barbieri, Valeria Belardelli, Elisa Casseri, Cristina Chinaglia, Valentina Farinaccio, Rita Felicetti, Aurora Peres, che si sono esibite insieme alle fondatrici di U.G.O., Annalisa Dianti Cordone, Arianna Dell’Arti, Paola Michelini, Cristina Pellegrino, Francesca Staasch e Cristiana Vaccaro.

IL PROGETTO

Il progetto ha avuto inizio nel dicembre 2017, con la collaborazione dell’autrice e attrice Betta Cianchini. Nel parterre si riconoscono anche Claudio Luca De Ruggieri e l’esplosivo duo formato da Claudio Morici e Ivan Talarico, che il prossimo 25 gennaio debutteranno all’Auditorium con il loro spettacolo intitolato FreschiBuffi. Fra i presenti non passa inosservato il musicista Piji, tra i protagonisti di OnStage Festival, il primo festival dedicato al teatro americano di scena a Roma dal 21 gennaio in Via Giulia. Lo show ha chiamato a raccolta anche tante giovani attrici, fra cui Alessia Di Pasquale e Stefania Capece.

© RIPRODUZIONE RISERVATA