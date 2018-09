L'happening sul Tevere è di moda tra scienza e musica

Notte di scienza e di musica a due passi dal Tevere. Tony Renis, immancabile codino su contagioso sorriso, si presta ad un karaoke improvvisato presso i saloni del Circolo Ministero Affari Esteri. Con lui, al microfono, a leggere i testi di successi planetari come “Quando quando” e “Grande, grande, grande”, c’è l’amico professore, e deus ex machina dell’happening, Mario Giuliano. Ad applaudirli, un po’ più in là, Fabiana Balestra, in blu Balestra, al braccio del mitico papà Renato. Si festeggia, tra un brano e una delizia mediterranea, l’incontro scientifico “Dall’occhio al cervello, il glaucoma: cosa conoscere a tutela della nostra vista”. L’introduzione è a cura dell’ambasciatore Umberto Vattani e Luigi Maria Vignali, presidente del circolo ospitante.



Momento clou, la consegna del Premio in Oftalmologia 2018 “Raffaele Giuliano“ a Monica Varano, direttore scientifico Fondazione Bietti, con madrina una splendida Milly Carlucci: in tailleur pantalone color salmone, accompagnata dal consorte Angelo Donati. Notevole il parterre coinvolto. A cominciare da Anna Fendi, al tavolo con il compagno Giuseppe Tedesco, in impeccabile candida giacca con spille di design. Scambio di saluti tra Giulio e Carla Maira e Luigi e Raffaella Chiariello. Applaudono il presidente Fig Franco Chimenti, la conduttrice Vira Carbone, Valter e Paola Mainetti. Poi goloso dinner, fino a tardi, con brindisi.



