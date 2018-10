L’aperitivo elegante va di moda in boutique

Trecento invitati doc a via del Babuino. Un noto marchio produttore di scarpe riapre la boutique romana rinnovatissima con uno sguardo al Futurismo e al suo Maestro Umberto Boccioni. Arte e Moda, matrimonio che non tramonta. L’idea di dinamismo è ovunque negli arredi dai materiali preziosi, nei volumi, nelle pareti “alate”, ma il movimento è soprattutto nel via vai ininterrotto di amici, fan, attori, attrici, bellissimi, bellissime, biondissime, e miss che entrano, si divertono nella calca vip e non se vogliono più andare. Ad accoglierli è Andrea Della Valle, vice Presidente del Gruppo Tod’s di cui fa parte la griffe dalla iconica “H”. Tra le prime ad arrivare sono Mara Venier con la figlia Elisabetta Ferracini.



Ultimo aggiornamento: 09:47

