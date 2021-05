​ITsART al via il 31 maggio con oltre 700 contenuti: dalla storia alla musica, nuovi eventi esclusivi

Si apre il 31 maggio il palcoscenico digitale di ITsART, la piattaforma che proporrà la cultura italiana in Italia e nel mondo: arte, musica, storia, danza e teatro saranno protagonisti di oltre 700 contenuti disponibili alla partenza. Già nei prossimi giorni, saranno annunciati altri concerti e contenuti esclusivi in programma a giugno. Luoghi iconici d’Italia si offriranno al pubblico come palcoscenici esclusivi di concerti come quello dalla “Santa Cecilia Digital Season” dell’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia diretta dal Maestro Antonio Pappano che esegue il Concerto per violino di Felix Mendelssohn con Maxim Vengerov al violino e la Sinfonia Wq 183 n. 1 di Carl Philipp Emanuel Bach - e COSMOCONCEARTH, il concerto jazz di Sainkho Namtchylak e Gavino Murgia alla Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea.

Sarà poi la collaborazione con il Parco Archeologico di Pompei ad immergerci in uno dei siti archeologici più prestigiosi del nostro paese, Oplontis, dov’è stato realizzato in esclusiva per ITsART un cortometraggio d’autore (disponibile dal 31 maggio), diretto da Alessandro D’Alatri che porterà il pubblico nel cuore del dramma per musica di Claudio Monteverdi L’incoronazione di Poppea. Tutti prodotti in esclusiva per ITsART, definita dal Ministro Dario Franceschini “un palcoscenico virtuale che si aggiunge a quello reale per moltiplicare il pubblico, nella consapevolezza che la fruizione digitale non potrà mai sostituirsi a quella dal vivo”, i cui contenuti testimoniano il talento, la storia e la bellezza del nostro Paese. Questi titoli si aggiungono ai grandi eventi esclusivi già annunciati, come il concerto spettacolo totale In questa storia che è la mia, di Claudio Baglioni (2 giugno) e il Maggio Musicale Fiorentino con La forza del destino di G.Verdi, diretto dal Maestro Zubin Mehta con la regia di Carlus Padrissa di La Fura dels Baus (6 giugno). Sempre per il Maggio Fiorentino su ITsART arriva il 21 giugno il primo live streaming con il concerto sinfonico su musiche di Johannes Brahms diretto dal maestro Zubin Mehta e con la partecipazione del pianista Daniil Trifonov. Il ricco palinsesto della piattaforma, che si amplierà ulteriormente nelle prossime settimane, è stato pensato e organizzato per fornire agli utenti un'offerta di prodotti molto diversificata, che si articola in contenuti a pagamento (TVOD), e numerosi titoli di contenuti gratuiti (FVOD) e gratuiti con pubblicità (AVOD). Tre sezioni, Palco, Luoghi e Storie, per un totale di circa 700 ore di contributi, dove gli appassionati di cultura, i curiosi e gli amanti del nostro paese, potranno trovare i contenuti realizzati, anche in esclusiva per la piattaforma, delle oltre 80 tra le più prestigiose istituzioni che hanno aderito al progetto e dagli operatori culturali di tutta Italia, che hanno colto in ITsART la possibilità di condividere un nuovo spazio in cui godere delle bellezze artistiche e culturali italiane. Il Palco, con oltre 250 contenuti alla partenza, è un omaggio alle arti performative nella loro più alta espressione, grazie ai preziosi contributi del Maestro Muti, del Teatro alla Scala, del Teatro Regio di Torino, Teatro la Fenice, della Filarmonica di Trento, del Teatro San Carlo, della Fondazione Società dei Concerti, dell’Orchestra e Coro Giuseppe Verdi, di Opera Streaming e del Maggio Musicale Fiorentino, solo per citarne alcuni. La sezione Luoghi, oltre 200 contenuti, è un viaggio attraverso il paesaggio italiano, la sua varietà e la sua storia, dove insieme a quello del Parco archeologico di Pompei, sarà possibile trovare inediti provenienti da: Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci, Museo Egizio, Museo Archeologico Nazionale di Napoli, Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea, il Parco archeologico del Colosseo.

Infine, la sezione Storie, con oltre 250 contenuti, un omaggio alla settima arte per la quale l’Italia è rinomata e amata nel mondo, dove è possibile vedere il grande cinema con i Film Premiati, incontrare da vicino attraverso interviste e documentari i Grandi del Cinema italiano e conoscere i Nuovi Talenti; inoltre, spazio anche al factual con Storie d'Italia e il Documentario Italiano. Per accedere al mondo di ITsART non occorre abbonamento. I contenuti saranno fruibili da da pc, smartphone e tablet tramite i principali browser all’indirizzo www.itsart.tv e tramite App disponibile sulle Smart Tv abilitate. I contenuti a pagamento di ITsART sono acquistabili singolarmente su ITsART. La piattaforma ITsART dal 31 maggio sarà disponibile in Italia e UK, successivamente accessibile anche dagli altri paesi. ITsART è anche sui social con i profili ufficiali: Facebook, Instagram, Twitter, Youtube, LinkedIn e al sito www.itsart.tv .

