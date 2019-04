Isadora Duncan, a Firenze la prima mostra italiana dedicata alla grande danzatrice americana

La danzatrice americana Isadora Duncan è la protagonista di una mostra, per la prima volta in Italia, dedicata a lei e agli artisti italiani che ne hanno subìto il fascino e la suggestione: resterà aperta fino al 22 settembre l'esposizione

A passi di danza. Isadora Duncan e le arti figurative in Italia tra Ottocento e avanguardia

, a cura di Maria Flora Giubilei e Carlo Sisi in programma a Villa Bardini e al museo Stefano Bardini di Firenze. Dipinti, sculture e documenti, fra cui fotografie inedite, ripercorrono il legame della fondatrice della danza moderna con l'Italia e l'influenza che ebbe nel contesto internazionale. I 175 pezzi sono esposti a Villa Bardini, e una speciale sezione dedicata a grandi sculture e dipinti è invece allestita nel museo Stefano Bardini. Tra i temi centrali, la danza come liberazione del corpo femminile. In mostra il dipinto

Gioia

di Plinio Nomellini, esposto per la prima volta dopo 30 anni nelle due parti riunite grazie a un prestito di Silvio Berlusconi.

