Cercando l'amore con un like

Ultimo aggiornamento: 13:28

Nel 1998 Meg Ryan e Tom Hanks, protagonisti del film "C'è posta per te", fecero sognare uomini e donne di mezzo mondo con il loro amore nato in una chat. Furono proprio loro a sdoganare il corteggiamento virtuale, che da lì a qualche anno avrebbe dato vita a siti di incontri e dating apps che oggi contano milioni di iscritti. L'altra sera di aspiranti Meg e Tom, in un ristorante di piazza della Repubblica, ce n'erano cinquanta. Venticinque donne e venticinque uomini, single ovviamente. Età media over 35, dall'impiegato alla manager al libero professionista. Se qualche scintilla alla fine è scoccata resta un mistero, ma di nuove conoscenze - e reali - a bizzeffe, con tanto di numeri di telefono prima di andare via.Ad organizzare questa cena speciale le piattaforme di social eating e dating più famose d'Italia, che hanno unito le forze per regalare alle loro community la possibilità di incontrarsi dal vivo. Non sempre un like è reciproco e il primo appuntamento può essere un miraggio per i più timidi, eventi del genere dunque diventano fondamentali per farsi conoscere anche da chi dietro uno schermo preferisce swippare.Sempre più siti e App organizzano momenti di incontro riservati agli iscritti: cene e aperitivi a tema, quiz game, ma anche corsi di cucina, weekend per trovare il partner. A Roma gli appuntamenti al buio si sono affermati come il modo migliore per una serata diversa nella quale incontrare l'anima gemella. Basta googlare speed date, incontri per single per riempire l'agenda da qui all'estate. Nella Capitale è sbarcato da un po' anche un social network di life&style internazionale che valuta le affinità culturali. La lista d'attesa per entrare è lunga, a meno che non si venga presentati da un amico, ma una volta dentro si aprono le porte dei locali più glamour e delle feste più esclusive. Ce n'è per tutti i gusti, basta un click.