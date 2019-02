Attori e vip all'inaugurazione del locale dell'ex calciatore Marchisio

Atmosfere soffuse, parquet chiaro e porcellane esotiche. Roma come Tokyo. Tartare di salmone, mix di roll, tempura. Ma lo spumante è italiano doc. Musica lounge per l’ingresso del calciatore Claudio Marchisio che assieme alla bella moglie Roberta Sinopoli, in tailleur bianco con papillon nero, ha ideato un ritrovo esclusivo nel cuore della Capitale. Appena sceso dalla macchina è subito accerchiato dai fan per l’autografo sulla maglia della Juventus, con cui ha giocato. «Il posto non l’ho ancora visto - dice il fascinoso calciatore - me lo sto scoprendo e godendo».

Tante le dame, trendissime, in ampi pantaloni corti come detta il fashion. Qualcuna già in sandali estivi, malgrado il gelo. Altre in pantaloni dorati. Veronica Zimbaro, moglie dell’ex portiere di Milan e Juventus, Marco Storari, anche lui all’happening, è autrice degli arredi e della carta da parati, che ha gli stessi disegni dell’invito. Il suo è un sobrio tailleur grigio pantalone con bottoni rossi che fa pendant con il completo blu scuro del consorte. Gianmarco Tognazzi sbarca con la sua Valeria. Ci sono Anna Foglietta e Eliana Miglio, in deliziosi stivaletti bianchi, che saluta Elisabetta Pellini, in cappottone, outfit primaverile e tacchi. E fanno il loro ingresso, in questa notte di calciatori, Alberto Aquilani con la sua Michela Quattrociocche, in scozzese.



«Roma rappresenta una tappa fondamentale - spiega Marchisio - abbiamo voluto fortemente continuare ad investire in Italia e in particolare in una delle più belle città del mondo». Lo spazio di via Po si sviluppa su due piani, affollati di vip. Entra Silvia Blasi, sorella di Ilary, sfoggia deliziose treccine, maglione bianco e conversa con gli amici. Nadia Bengala in nero e poi il simpatico conduttore Rudy Zerbi che si gode il suo flûte di rosè. E sono ammiratissimi Federico Balzaretti e Eleonora Abbagnato, ambedue in eleganti outfit scuri. Ed ecco un altro ex calciatore, Stefano Mauri, e poi l’attore Cristiano Caccamo. Marchisio, nella folla di oltre settecento ospiti, saluta l’avvocato Nicola Colavita. Al piano terra i colori caldi la fanno da padroni, il verde acido e il color sabbia delle sedute si sposano con il rovere degli arredi: il tutto impreziosito da lampadari in ottone con inserti di pietra di agata. Al primo piano gli ambienti si fanno più accattivanti, con la scelta del nero, del color mora e dell’oro che impreziosisce i lampadari ed i decori. Qui si rilassa Catrinel Marlon, in vistosa dolce attesa e in total black. E poi l’ex velina Elena Barolo, ora blogger. Più tardi si affacciano Giuseppe Pancaro con Vincenza Cacace e Jimmy Ghione. E la festa prosegue.



© RIPRODUZIONE RISERVATA