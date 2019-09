© RIPRODUZIONE RISERVATA

in Normandia, famosa nel mondo per il meraviglioso arazzo medievale memoria Unesco ma anche per la stupenda cattedrale inaugurata nel 1077 alla presenza di Guglielmo il Conquistatore e miracolosamente risparmiata dai bombardamenti dopo lo sbarco del 1944, si è appena svolto un «sorprendente» matrimonio con l’Irlanda. È stata appena inaugurata, infatti, una mostra che resterà aperta fino al 31 dicembre su un altro arazzo, molto più recente e meno blasonato ma già molto conosciuto: quello ricamato a mano dagli esperti del National Museums of Ireland e ispirato all’amatissima saga del(la cui ultima stagione è da poco andata in onda su Sky) che è stato esposto fino a pochi giorni fa all’Ulster Museum di Belfast. Numerosissime scene del Trono di Spade - dal Grande Inverno alle Isole di Ferro, dalla strada del Re alle scogliere della roccia del Drago - sono state girate in Irlanda del Nord. Le avventure e i paesaggi che i fan hanno amato sullo schermo sono stati impressi su un gigantesco arazzo - 87,37 metri di lunghezza - vincitore di numerosi premi, ideato da Turismo Irlandese in collaborazione con Hbo, filato con il lino di uno degli ultimi impianti di tessitura rimasti in Irlanda del Nord.