I ricordi di Franca Fendi in un amore di libro

Cinquecento amici doc riempiono la Sala Santa Cecilia dell'Auditorium. In tantissimi sono arrivati per sentire raccontare la storia d'amore di una delle cinque famose Sorelle della moda: stavolta è Franca Fendi a parlare di sé, ma non attraverso la celebre griffe di famiglia. La sua vicenda personale e il suo matrimonio con Luigi Formilli sono diventati un libro dal titolo Sei con me, edito da Rizzoli.



«In un mondo mutevole di faville e privilegi, come la realtà che ho potuto abitare, il vero e unico privilegio per me è stato quello di averti incontrato», dice nelle pagine lette da una bravissima e intensa Laura Lattuada e commentate da Enrico Vanzina che aggiunge il suo tocco intelligente e affettuoso. «Le nostre famiglie in un certo senso si somigliano, fuori le luci e l'attenzione della gente e dentro tanta concretezza e solidità data dall'amore».

Lo scrittore, sceneggiatore, giornalista racconta poi i suoi rapporti con Anna e Carla, scomparsa nel 2017, la vicinanza, gli incontri di mattina alle sei per le strade di Roma a quell'ora deserte e fantastiche dove Anna, attivissima come le altre, dava istruzioni ai giardinieri su come disporre le piante in via Borgognona. «Questo libro è bellissimo perché è un romanzo ed è tutto vero», afferma Vanzina con tono sincero. A parlare è la giovane e già affermata scrittrice Simona Sparaco che aspetta un bebè ed è molto complimentata per la stesura.

Franca, signora di 83 anni, parla del marito come se le fosse ancora accanto, anche se non c'è più da tempo. Le vengono in mente i momenti brutti e bruttissimi e quella decisione d'amore nata spontaneamente di donare al coniuge un rene. Dice dei nipoti, una schiera super e affiatata. Dice del ruolo di madre mentre lavorava con passione e dedizione. Ad applaudire molte volte è la sala intera. Ecco il mega clan Fendi con Anna, Alda, Paola, Ilaria, Maria Teresa, tutto il poker di figli di Franca, schiere di nipoti e pronipoti. Una tribù amatissima, i ragazzi sono alle sue spalle sul palco. Altri occupano la prima fila.

Ecco a battere le mani: Marisa Stirpe, Barbara Federici, Maria Teresa Mastromarino, Maddalena e Marina Letta, Jean Paul Troili, Marisela Federici, Valeria Licastro, Tommaso Ziffer, Francesca Ferrone, Beniamino Quintieri, Erminia Manfredi, Fabiana Balestra, Tiziana Ferrario, Sergio Valente, e ancora tantissimi altri commossi dalle immagini che scorrono sullo sfondo.



Ultimo aggiornamento: 11:11

© RIPRODUZIONE RISERVATA