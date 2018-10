Il cinema e la ricerca: è gara di solidarietà da vip

Il cinema sostiene la ricerca scientifica sulle malattie genetiche rare. Anche quest’anno si è svolta la decima edizione del Gala Telethon, promosso dalla Fondazione Telethon ed organizzato da Tiziana Rocca, che si affianca ormai da tempo alla Festa del Cinema di Roma in corso all’Auditorium Parco della Musica. Ieri sera nella residenza storica di Villa Miani una lunga notte di emozioni condivise dal ricco parterre di invitati, tutti uniti dalla piacevole sensazione di sentirsi come parte integrante di una grande famiglia pronta ad accogliere con simboliche braccia sicure nelle quali stringersi. In questo clima è stato consegnato il prestigioso premio “Cuore Telethon”, che nelle sue edizioni ha permesso di sottolineare l’impegno dei volti noti che hanno sostenuto nel tempo le campagne charity.



Tra i riconoscimenti assegnati: Isabella Ferrari, Annabelle Belmondo, Stefania Rocca, Ricky Memphis, Raz Degan, Flavio Insinna, la modella Elisa Sednaoui, Margherita Granbassi e Gabriele Muccino, applauditissimo dalla platea soprattutto dopo la proiezione del cortometraggio “Vasco e Viola” (con le musiche di Nicola Piovani) con il quale il regista ha inteso raccontare la storia di due bambini a stretto contatto con un mondo in cui vincono le terapie all’avanguardia come la terapia genica. Special Guests della serata la cantante Bianca Atzei, raggiante nella sua mise di paillettes color oro. Madrina la stessa Belmondo. A contribuire alla raccolta fondi a sostegno della Fondazione tante star del piccolo e grande schermo, tra le quali: Luca Cordero di Montezemolo, Ilaria Spada, spumeggiante in mini nero, Aldo Montano, Caterina Balivo, Eliana Miglio, in lungo rosso fuoco, Eleonora Daniele e tanti altri ospiti felici di brindare al valore della solidarietà.

