"Il canto di Lilít, compositrici ebree tra Otto e Novecento" a Roma, con Giulia Peri e Gregorio Nardi

Il Pitigliani e l'Associazione Musica Ricercata, in collaborazione con Suoniamo insieme per Alisa, presentano "Il canto di Lilít, compositrici ebree tra Otto e Novecento", con Giulia Peri, soprano, e Gregorio Nardi, pianoforte, giovedì 26 maggio alle ore 20.30.

Sorprende il modo nel quale l’universo musicale femminile abbia potuto precocemente esprimersi nell’ ambito della società ebraica. Non mancavano, certo, diffidenze e preconcetti – come in tutto il mondo – eppure fin dal Settecento sorsero interpreti e compositrici di altissimo livello. Riascoltarle, riscoprirle, è il modo di decifrare questo aspetto inedito dell’Europa moderna; e di conoscere una sensibilità artistica che poté emergere solo con inconsueto impegno e coraggio.

Giulia Peri e Gregorio Nardi presentano a Roma il loro personale percorso in questo straordinario, rarissimo repertorio, esplorando le creazioni di Harriet Abrams, che incontrò un immenso successo sul finire del Settecento, e di Helene Liebmann, amica e interprete di Goethe; l’immensa, enigmatica personalità di Fanny Mendelssohn, morta troppo presto, proprio quando il suo genio stava sbocciando; l’arguto espressionismo di Rosy Wertheim, nascosta in Olanda durante l’occupazione nazista, e i delicati pastelli impressionisti dell’americana Marion Bauer; l’intensa, proteiforme rilettura dei modi ebraici compiuta in tempi recenti da Ruth Schonthal. E, infine, le emozionanti melodie di Ilse Weber, uccisa ad Auschwitz insieme con i bambini della sua classe di musica, decisa a non lasciarli soli.