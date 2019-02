Greg e Max Paiella, cittadini del mondo

Si ride e si scherza con il Duo Italia al Circolo Antico Tiro a Volo: ovvero i travolgenti Greg e Max Paiella, che a base di note e battute si improvvisano cittadini del mondo. La loro amicizia, nata tanto tempo fa in una palestra, si traduce in un evento perfetto ed esilarante in cui i due artisti propongono musica folkloristica, inventata, romena, messicana, greca, portoghese. Organizzato da Stefano Antoniozzi e Stefano Ronchi della Valore (società che opera nel mondo del welfare previdenziale e sanitario) l'evento, al club presieduto da Michele Anastasio Pugliese, è un successo. Applaudono a più riprese l'attrice Federica Cifola, in caldo maglione viola su sciarpone grigio, e la simpatica moglie di Greg, la stilista Nicoletta Fattibene, sempre attentissima ad ogni dettaglio. Scambio di saluti e poi via allo show, imperdibile. Fanno impazzire Sora Italia e Sora Tuta e gli sketch dai contenuti fantascientifico-demenziali. Gli apoftegmi, ovvero brevi ma irresistibili aneddoti. Ma anche stornelli romaneschi. E tra il pubblico ridono a crepapelle il maestro Beppe Vessicchio e Gianfranco Butinar, che sfoggia barba folta e una sgargiante giacca scozzese. Gran finale proprio con quest'ultimo, che chiude alla Califano con Tutto il resto è noia. Poi si passa al goloso dinner mediterraneo.

