Glass, quando la festa diventa un set

Un’anteprima non convenzionale per Glass, film diretto da M. Night Shyamalan al cinema da domani, distribuito da The Walt Disney Company Italia e prodotto da Buena Vista International con Universal Pictures, che per la preview romana sceglie gli Studios di via Tiburtina, con gli spazi del celebre Teatro 6 trasformati per l’occasione in una clinica psichiatrica. Nel cast dell’action thriller, sequel e crossover delle pellicole Unbreakable-Il predestinato e Split, Sarah Paulson, Samuel L. Jackson, Bruce Willis nel ruolo di David Dunn, guardia in possesso di capacità sovrumane all’inseguimento di James McAvoy che interpreta Kevin Wendell Crumb, “La Bestia”, pericoloso criminale affetto da disturbo multiplo della personalità.



Mentre Elijah Price, “L’Uomo di vetro”, custodisce segreti decisivi per entrambi. Il backdrop del photocall confina con la ricreazione minuziosa di un manicomio. Tra gli invitati Sherol Dos Santos di X Factor 12, Jacopo Olmo Antinori con Miguel Gobbo Diaz, Valentina Romani, Jogor Barbazza con Linda Collini, Edoardo Natoli, le belle Ludovica Martino, Maria Luisa De Crescenzo, Nina Pons e Neva Leoni. Sul black carpet che conduce alla sala della proiezione preceduta da una stanza di isolamento, accolti da hostess e steward vestiti da medici e infermieri, sfilano, tra outfit glam e casual, gli altri ospiti Adriano Bettinelli con Andrea Dianetti, Guglielmo Scilla, Federico Cesari, Barbara Chichiarelli, Daniela Fazzolari, Claudia Zanella, Carlo De Ruggieri, Leonardo Mazzarotto e Daniela Caló che per la presentazione si intrattengono tra sorrisi e abbracci e ricevono un “clinic kit” con una bottiglia d’acqua a forma di flebo, una coperta bianca, una pasticca antistress e un braccialetto da ospedale.

Qualcuno sceglie l’ambulanza per la sua foto ricordo da condividere sui social o il circense che si muove come “La Bestia” del film. Ci sono influencer e youtuber che non perdono l’appuntamento e impazziscono letteralmente alla vista della riproduzione straordinaria del set. Le webstar Matteo Corradini di The Pills, Le Coliche e Luca e Katy, Lidia Schillaci e Luca Favilla, la cosplayer Antonella Arpa alias Himorta, Greta Menchi, i Dear Jack e il cantautore Pierdavide Carone ammirano l’ambientazione surreale con cui gli Studios hanno cambiato veste. Arrivano Beppe Convertini e Graziano Scarabicchi.

Ultimo aggiornamento: 10:34

© RIPRODUZIONE RISERVATA