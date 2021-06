Giornata Mondiale dell'Ambiente, Dolcenera: «Combattiamo insieme l'inquinamento marino»

Nella Giornata Mondiale dell'Ambiente l'appello arriva anche da Dolcenera. «I cantautori hanno il dovere morale di raccontare la loro visione della realtà, non soltanto nella parte emotiva ma anche nella parte sociale». Così Dolcenera lancia il messaggio a combattere tutti insieme l'inquinamento marino. L'occasione è la consegna, al Festival per i Tulipani di Seta Nera, del Premio “Sorriso Diverso Menzione Speciale” all'artista per il suo Amaremare, videoclip incentrato sul tema della tutela ambientale.

Nel ricevere il prestigioso riconoscimento, Dolcenera ha voluto sottolineare: «Vedere che ti torna indietro un mare di affetto e di condivisione della tematica - conclude l'artista - è uno dei momenti più belli che può accadere nella vita di un cantautore, sentire di non essere soli». La XIV edizione del Festival, presieduto da Diego Righini e realizzato dall’Associazione di promozione sociale “Università Cerca Lavoro” su idea di Paola Tassone, si concluderà domani al Cinema Giulio Cesare di Roma.