Giménez-Bartlett con Manzini, Scott Spencer e Alajmo al Festival Letterature di Massenzio

Nuovo appuntamento con la diciottesima edizione di Letterature Festival Internazionale di Roma alla Basilica di Massenzio. Martedì 11 giugno alle ore 21 si accenderanno i riflettori sul palco della storica manifestazione per l’evento dal titolo Una serata in blu, dedicato alla casa editrice Sellerio.



Saranno quattro suoi autori a leggere alla platea i testi inediti scritti sul tema del festival “Il domani dei classici. Quand’è che un testo contemporaneo si dà come classico?”. Il primo a salire sul palco sarà l’americano, già finalista del National Book Award, Scott Spencer che leggerà lo scritto La doppia cittadinanza e il futuro dei classici. A seguire lo scrittore e giornalista palermitano Roberto Alajmo con l’inedito dal titolo La prevalenza del bonghista, la spagnola Alicia Giménez-Bartlett con La maledizione dei classici e Antonio Manzini, l’autore romano inventore del celebre personaggio di Rocco Schiavone, che chiuderà la serata con la lettura del suo testo Consigli pratici per l'uso.



Come consuetudine l’appuntamento alla Basilica di Massenzio sarà arricchito dagli intermezzi musicali curati, per l’occasione, dal pianista Carlo Boccadoro. In caso di pioggia l'evento si svolgerà al Teatro Eliseo in via Nazionale, 183.

