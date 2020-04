© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una foto può essere bellissima e coinvolgente anche se imperfetta, anzi, tale imperfezione, soprattutto se voluta da chi l’ha scattata, può essere parte integrante di quella bellezza. È il cuore del concorso fotografico lanciato online dalla Gam di Torino ispirato alla mostraa cura di Matthias Harder, allestita nel museo in queste settimane chiuso.Il tema scelto riguarda un aspetto insolito della produzione del grande fotografo, messo in luce dal critico Denis Curti, e riproposto in un video sul canale YouTube della GAM: quello della foto imperfetta. «Newton - spiega Curti - aveva più vote spiegato di aver cercato nel suo lavoro di produrre foto brutte, modo sbagliate, contenenti errori, come colori troppo sparati, linee dell’orizzonte storte. L’imperfezione, diceva, contribuisce a rendere più credibile la fotografia inserire in una dimensione di realtà». A chi decide di partecipare al concorso la Gam chiede di pubblicare su Instagram una “foto sbagliata”, magari realizzata proprio in questi giorni tra le pareti domestiche, con l’hashtag #fotoimperfetteGAM.