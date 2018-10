Festa del cinema, la città è un red carpet

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Va' dove ti porta il tappeto rosso. O meglio, il red carpet. Oggi si apre la Festa del Cinema, e l'atmosfera glam si respira anche lontano dall'auditorium quartier generale della kermesse. Serate live, cocktail di jazz e colonne sonore, incontri e vernissage, tutto pur di rendere omaggio all'arte di celluloide.E il centro storico si mette in mostra con l'evento Accadrà sul red carpet: non foss'altro per il tappeto rosso che brilla lungo le strade principali, con l'organizzazione del I Municipio e Federalberghi. Da mettere in agenda, come ricorda Gianni Battistoni presidente dell'associazione Via Condotti, il gala di domenica (ore 17) in omaggio a Carlo Vanzina «che ci ha fatto ridere e riflettere». Sfileranno sul red carpet di via Condotti le immagini più belle e le locandine dei film del regista firmati insieme al fratello Enrico Vanzina che saluterà il pubblico. Prologo, le più belle colonne sonore di film eseguite dalla banda della Polizia, sabato a piazza San Lorenzo in Lucina.Ma i concerti itineranti continueranno lunedì a via Veneto e mercoledì in galleria Alberto Sordi (ore 17). La via della Dolce Vita torna protagonista con uno spettacolo di danza tra Fellini e La La Land (il 24 alle 16), mentre Rino Barillari firmerà le copie del libro fotografico The King of paparazzi all'Harry'sBar in occasione della proiezione del documentario a lui dedicato alla Festa (il 26 alle 18). Vernissage ad alto tasso glam a via della Frezza per la mostra Shooting Stars (il 28 alle 18). Da non dimenticare la Casa del Jazz, con i suoi magici accordi con il cinema, con un omaggio a Woody Allen.