La forza della disabilità in un fumetto

Teatro, cinema e ora un fumetto, per dimostrare al mondo che la disabilità non ha limiti e che ogni confine può essere superato ed esplorato. L'associazione, di recente alle prese con il progetto cinematografico "Detective per caso", che ha visto protagonisti tra gli altri, nomi come Claudia Gerini, Paola Cortellesi e Valerio Mastandrea, dà il via ad una nuova e cartonata avventura nata in pieno lockdown. Gli allievi dell'associazione no-profit, che si rivolge ai ragazzi con disabilità integrandoli con i normo-dotati, sono stati fermi nelle loro case perché impossibilitati a frequentare le strutture didattiche. È proprio durante l'attività in smart working che è nato il fumetto-cartoon "Four Energy Heroes", realizzato dagli studenti dell'Accademia Artistica della onlus, struttura di riferimento nel mondo del sostegno e nel terzo settore. Esplorando percorsi artistici come danza, recitazione e canto, è cresciuto e si è sviluppato anche quello dell'animazione, grazie a Daniela Alleruzzo presidente della onlus che ha dato vita al progetto grafico disegnato poi realizzato anche in digitale, sostenuto dalle voci dei ragazzi alle prese con una vera e propria opera di doppiaggio.Storie di giovanissimi, di supereroi. Storie di racconti avvincenti con una dedica speciale ai più piccoli, che vedono i protagonisti sempre alle prese con il male tramutato in positivo dalle forze del bene. Il fumetto è visionabile e condivisibile dal canale YouTube ufficiale artenelcuoreonlus, da dove parte per raggiungere la rete e diffondere quel messaggio di speranza ed uguaglianza dedicato a un mondo che ha posto per tutti, nessun escluso. <