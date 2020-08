Forte dei Marmi, acrobati e mangiafuoco: con Pirlo e Casalegno la festa è un Cirque du Soleil

Arcieri, acrobati, mangiafuoco, sirene che danzano in enormi bolle d'acqua. L'altra sera la spiaggia di Forte di Marmi, località vip della Toscana, si è trasformata in un Cirque du soleil sotto le stelle. Tra fiumi di champagne, caviale e patanegra. Un dinner show per alcuni selezionatissimi ospiti nell'esclusiva cornice del Bagno Annetta, uno degli stabilimenti più in della Versilia, quest'anno meta gettonatissima anche dalla regina delle influencer Chiara Ferragni.

A fare da madrina all'evento, la bellissima Elenoire Casalegno, elegantissima in un kimono di seta blu e rosso. Rigorosi i dispositivi di sicurezza messi in atto per contrastare l'emergenza Coronavirus: agli invitati è stata misurata la temperatura all'ingresso e garantito il distanziamento tra i tavoli illuminati dalle candele e posizionati sotto le tende dello stabilimento per una cena gourmet da veri intenditori. La serata è cominciata alle 20.30 con un aperitivo a bordo piscina: tartare di tonno, salmone e fritti di gamberi mentre andava in scena la danza di una ballerina intrappolata in una gigantesca sfera trasparente. Poi tutti in spiaggia per cenare sotto le stelle. Ai tavoli inseparabili l'ex calciatore Andrea Pirlo, da poco diventato l'allenatore della Juventus under 23 e la compagna Valentina Baldini, da cui ha avuto due gemelli. E poi Mercedesz Henger, figlia di Eva Henger, Fabio Paratici (dirigente sportivo della Juventus), il campione di tennis Paolo Bertolucci e il giornalista Gabriele Parpiglia. Il menù imperdibile: mare caldo, risotto scampi e fiori di zucca, burrata con acciughe. E per finire bomboloni caldi come da tradizione in Versilia. Ma la notte è ancora lunga e allora via i tacchi e tutti a scatenarsi in spiaggia sulla musica di Michele Mainardi di radio Deejay. Sapore di mare.

