Fisichella torna in pista: col canto

Smessi i panni del pilota di Formula 1, adesso Giancarlo Fisichella si diletta a mettere dischi, ma si diverte anche a cantare, come ha fatto poche sere fa in un locale di via Toscanini, sulla Colombo, dove Fisico ha preso il microfono e si è lanciato in un classico della musica italiana come “Cosa resterà di questi anni Ottanta” del suo amico Raf, ma anche “Questo piccolo grande amore” di Claudio Baglioni.A dargli man forte c’era la moglie Luna, che ha intonato con lui gli evergreen italiani. Ricco il parterre di volti noti che si ritrovano in questo locale per divertirsi a cantare, soprattutto musica italiana: da Antonella Mosetti a Filippo Bisciglia, l’ex Gf Angelica Livraghi, la modella Ilaria Santelli, accompagnata dal fidanzato Alex Nuccetelli, organizzatore della serata, a cui hanno partecipato anche il chirurgo estetico delle dive Giacomo Urtis e il Ken umano più famoso al mondo Rodrigo Alves, che prima di esibirsi pure lui nel canto, ha chiesto al padrone di casa Dario Paradisi qualcosa da mangiare: ecco servita una bisteccona di manzo «che neanche in America mangio così», ha detto l’uomo da 600 mila sterline, il prezzo degli oltre sessanta interventi plastici, a cui si è finora sottoposto.