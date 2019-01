Tra gli ultimi a raggiungere l’evento Paolo Genovese e le attrici Paola Lavini e Linda Batista. Ci si bacia e ci si abbraccia. Poi tutti in sala per il saluto del cast e via alla proiezione: in scena le vicende amorose di una giovane fashion blogger di Gaeta e di un ragazzo milanese che aspira a fare il cantautore. Sembrerebbero avere poco in comune. Anche i loro padri non hanno niente in comune: Gaetano è un rigido sindaco del Sud, Diego è un ricco imprenditore del Nord. Se tra i ragazzi è subito amore, tra i futuri consuoceri è invece odio a prima vista. E a fine spettacolo cast e amici si spostano in una moderna location alla Farnesina per un party in puro stile disco che prosegue fino a notte fonda con altissime note, balli, open bar e goloso finger food.