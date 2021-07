Festivaletteratura di Mantova, online il programma dell'edizione 2021

Giovedì 29 Luglio 2021, 18:22

Torna il Festivaletteratura di Mantova. L'attesa kermesse nella città lombarda si terrà dall'8 al 12 settembre, ma da oggi da scaricabile il pdf del programma di questa edizione 2021.

Con la copertina disegnata da Lucio Schiavon nel volume sarà possibile leggere i nove testi autoriali scritti appositamente per questa occasione da Abdullahi Ahmed, Elisabetta Bucciarelli, Chiara Codecà, Marco Malvaldi, Colum McCann, Laura Tripaldi, Alice Urciuolo, Giorgio Vacchiano e il collettivo eXtemporanea.

È possibile scaricare il pdf del volume dal sito www.festivaletteratura.it

La presentazione in piazza

Martedì prossima invece, a Mantova, sarà possibile assistere alla presentazione dal vivo del programma di questa edizione del Festivaletteratura 2021. Per l'occasione si esibirà in concerto il musicista Alessandro D'Alessandro.

L’edizione di quest'anno vedrà più appuntamenti dal vivo rispetto allo scorso. A disposizione di tutti i visitatori la possibilità di assistere a inediti dialoghi tra autori, confronti tra saperi umanistici e scientifici, ma anche partecipare a percorsi di 'trasformazione' cittadina, e immergersi nella letteratura per bambini.

L'attenzione all'ecologia

Quest’anno il programma sarà stampato in un numero più contenuto di copie per sottolineare ulteriormente l’attenzione del festival alle tematiche ecologiche e al proprio impatto ambientale. Il volume cartaceo, completo dei contributi d’autore, assenti nella versione digitale, sarà in vendita al prezzo simbolico di 3 euro, mentre i soci Filofestival ne riceveranno una copia gratuita.

